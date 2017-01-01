В США на вооружение приняли новую атомную подлодку

Субмарина класса Virginia имеет на вооружение четыре торпедных аппарата и две револьверные пусковые установки для крылатых ракет Томагавк.

В США на вооружение приняли новую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia. Об этом сообщается в Twitter Военно-морских сил страны.

Церемония ввода подлодки в эксплуатацию состоялась в штате Коннектикут.

Водоизмещение субмарины составляет 7,8 тыс. тонн, длина – около 115 м, ширина – более 10 м. Подлодка в погруженном состоянии может развить скорость до 46 км/ч.

Подводная лодка класса Virginia имеет на ооружение четыре торпедных аппаратов – 26 турпед. Также имеются две револьверные пусковые установки для крылатых ракет Томагавк.

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