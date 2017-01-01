Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала

Амина Гуриб-Факим воспользовалась кредитной карточкой неправительственной организации Институт планеты Земля в личных целях. Она купила украшения и товары класса "люкс" на 25 тысяч евро.

Президент островного государства Маврикий в Индийском океане Амина Гуриб-Факим подала в отставку из-за финансового скандала. Как заявил в субботу, 17 марта, ее адвокат Юсуф Мохамед, Гуриб-Факим покидает свой пост в "национальных интересах".

По его словам, отставка должна вступить в силу в следующую пятницу – 23 марта.

Отмечается, что первую женщину на посту президента Маврикия обвинили в том, что она воспользовалась кредитной карточкой неправительственной организации Институт планеты Земля (Planet Earth Institute) в личных целях. Среди прочего, она приобрела украшения и товары класса "люкс" на сумму не менее 25 тысяч евро.

По словам самой Гуриб-Факим, банковской карточкой для личных покупок она воспользовалась "случайно", а потраченные деньги сразу возместила неправительственной организации. Возврат средств подтвердили и в "Институте планеты Земля".

Гуриб-Факим – всемирно известная ученая-биолог. В 2015 году она присоединилась к лондонскому Институту планеты Земля для развития научного потенциала в Африке. В мае 2016 года она получила кредитную карточку от организации, чтобы покрывать расходы на поездки и логистику, связанные с ее ролью в организации.

Напомним, в ноябре 2017года министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за скандала о неподобающем поведении в общении с журналисткой в 2002 году.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet