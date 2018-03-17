Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Москва: ОБСЕ просит Киев обеспечить права россиян

Комментариев: 2
ОБСЕ якобы направила обращение украинским властям о необходимости обеспечить голосование российских граждан на выборах президента РФ.
Подготовка к голосованию на выборах президента РФ
Подготовка к голосованию на выборах президента РФ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направила обращение в адрес властей Украины о необходимости соблюдения прав граждан России при голосовании 18 марта на выборах президента РФ на территории страны.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на члена ЦИК РФ Василия Лихачева в субботу, 17 марта.

"ОБСЕ отреагировала на наши просьбы. И направила обращение в адрес киевской власти о необходимости обеспечения прав и интересов граждан Российской Федерации, которые имеют право голосовать на выборах президента России", – сказал Лихачев.

По его словам, об этом ему стало известно из разговора с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ Яном Петерсеном.

"Он сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене были направлены киевским властям", – уточнил Лихачев.

Накануне, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 18 марта российских выборов в Украине не будет. В дипучреждения России в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Также активисты националистических организаций пообещали "подстраховать" полицию у посольства России.

В свою очередь посольства РФ в Киеве выразило возмущение в связи со словами Авакова и заверило, что обеспечит работу участков 18 марта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Президентские выборы в России, Выборы, ОБСЕ, выборы в России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
zveroboy111    18.03.2018, 00:17
Оценка:  -1
zveroboy111
масква проміняла права своїх грамадян в Україні на Крим, Донбас, тощо ...
Ипатий    17.03.2018, 23:42
Оценка:  0
Ипатий
Москва рамсы попутала ?!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь