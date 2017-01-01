Китай обвинил США во вмешательстве в свои дела

Новый американский закон О поездках на Тайвань является вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом заявили в Минобороны КНР.

Министерство обороны Китая выразило протест в связи с принятием закона об укреплении сотрудничества США и Тайваня, который подписал американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Китайские вооруженные силы решительно выступают против американского "Закона о поездках на Тайвань". Тайвань является частью Китая, и вопрос Тайваня относится к внутренним делам КНР", – говорится в сообщении.





США отправят на Тайвань партию оружия - СМИ В Минобороны также добавили, что Китай требует, чтобы США "не допустили реализации положений закона, прекратили официальные связи с Тайванем, прекратили контакты с вооруженными силами Тайваня и продажу оружия Тайваню, чтобы избежать серьезного ущерба отношениям ВС Китая и США, а также миру и стабильности в районе Тайваньского пролива".

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