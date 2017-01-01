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Трамп: "Российское дело" основано на мошенничестве

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По словам американского лидера, расследование спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера основано на мошеннических действиях.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images


Президент США Дональд Трамп заявил, что расследование, проводимое спецпрокурором США Робертом Мюллером, основано на мошеннических действиях.

"Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и Национальным комитетом демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании", – написал Трамп в Twitter.

Американский лидер также назвал данное расследование о вмешательстве в выборы президента США – "охотой на ведьм".
 



США обвинили 13 россиян во вмешательстве в выборы

Напомним, Трамп регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это "охотой на ведьм". Четыре человека из окружения президента США были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

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Теги: США, расследование, Трамп, Мюллер
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Источник: korrespondent.net

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