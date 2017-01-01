На Шри-Ланке сняли режим чрезвычайного положения
Режим ЧП на Шри-Ланке был введен 6 марта. Это произошло после того, как в одном из районов страны начались антимусульманские протесты.
Соответствующий указ глава государства подписал по возвращении из Японии.
Ранее сообщалось, что толпы буддистов разгромили жилые кварталы мусульман в центральной части Шри-Ланки.
На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь
На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь
В начале марта власти Шри-Ланки ввели на острове режим чрезвычайного положения из-за столкновений между представителями общин в центральном регионе страны.
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