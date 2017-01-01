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На Шри-Ланке сняли режим чрезвычайного положения

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Режим ЧП на Шри-Ланке был введен 6 марта. Это произошло после того, как в одном из районов страны начались антимусульманские протесты.
Шри-Ланка
Шри-Ланка
slguardian.org
 
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена снял режим чрезвычайного положения, введенный правительством в связи с продолжающимися вспышками насилия, сообщает РИА Новости.
 
Соответствующий указ глава государства подписал по возвращении из Японии.
 
Ранее сообщалось, что толпы буддистов разгромили жилые кварталы мусульман в центральной части Шри-Ланки.

На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь
 
В начале марта власти Шри-Ланки ввели на острове режим чрезвычайного положения из-за столкновений между представителями общин в центральном регионе страны.

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Теги: ЧП, Шри-Ланка, чрезвычайное положение
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Источник: korrespondent.net

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