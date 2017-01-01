На Шри-Ланке сняли режим чрезвычайного положения

Режим ЧП на Шри-Ланке был введен 6 марта. Это произошло после того, как в одном из районов страны начались антимусульманские протесты.

Шри-Ланка slguardian.org

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена снял режим чрезвычайного положения, введенный правительством в связи с продолжающимися вспышками насилия, сообщает РИА Новости Соответствующий указ глава государства подписал по возвращении из Японии.



На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь Ранее сообщалось, что толпы буддистов разгромили жилые кварталы мусульман в центральной части Шри-Ланки. В начале марта власти Шри-Ланки ввели на острове режим чрезвычайного положения из-за столкновений между представителями общин в центральном регионе страны. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент