Число жертв обрушения моста в Майами возросло до шести

Спасатели в Майами не ожидают найти дополнительных жертв, но будут продолжать убирать обломки моста в качестве меры предосторожности.



В Майами (штат Флорида, США) после падения пешеходного моста спасатели достали тела еще пятерых человек. Вместе с ними число погибших возросло до шести человек, передает СNN.

Глава полиции Майами-Дейд Хуан Перес сообщил, что власти не ожидают найти дополнительных жертв, но будут продолжать убирать обломки моста в качестве меры предосторожности.

Полиция идентифицировала четырех жертв.

Напомним, 15 марта в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост. Строившийся мост рухнул рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.



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Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров. Он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы.

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