Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число жертв обрушения моста в Майами возросло до шести

Комментариев: 0
Спасатели в Майами не ожидают найти дополнительных жертв, но будут продолжать убирать обломки моста в качестве меры предосторожности.
Обрушение моста в Майами
Обрушение моста в Майами
Getty Images


В Майами (штат Флорида, США) после падения пешеходного моста спасатели достали тела еще пятерых человек. Вместе с ними число погибших возросло до шести человек, передает СNN.

Глава полиции Майами-Дейд Хуан Перес сообщил, что власти не ожидают найти дополнительных жертв, но будут продолжать убирать обломки моста в качестве меры предосторожности.

Полиция идентифицировала четырех жертв.

Напомним, 15 марта в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост. Строившийся мост рухнул рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.

На Южном мосту в Киеве столкнулись шесть авто

Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров. Он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, мост, жертвы, Майами
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь