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Борис Джонсон: Ответные меры РФ – бесполезны

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Ответные меры России, принятые после того, как из Лондона выслали 23 российских дипломата, навредят лишь россиянам, считает глава МИД Великобритании.
Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон
Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон
 
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал "бесполезными" ответные действия Москвы на высылку 23 российских дипломатов, сообщает SkyNews.
 
"Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы", – сказал он.
 
Джонсон назвал отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "ударом в спину" Великобритании за то, что она "твердо противостоит ужасному поведению" Кремля. 
 
Министр отметил, что поддержку Лондону выразили лидеры Германии, Франции и США.

Борис Джонсон отказался пожать руку послу РФ
 
Напомним, ранее МИД России сообщил, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет Генконсульство в Санкт-Петербурге, а также запретит деятельность общественной организации Британский совет.

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Теги: Россия, дипломат, Великобритания, Борис Джонсон
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Источник: korrespondent.net

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