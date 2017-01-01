НАТО пересмотрит отношение к РФ из-за отравления Скрипаля

НАТО увеличит оборонный потенциал в связи с непредсказуемостью и агрессивным поведением России, заявил генсек альянса Столтенберг. Поводом к такому заявлению стало отравление Скрипаля.

НАТО следует увеличить оборонный потенциал и готовность к активным действиям в свете растущей агрессии и непредсказуемости России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 18 марта.

Столтенберг ожидает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие главы государств-членов альянса пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите, учитывая возможное наращивание Россией ядерного потенциала.

"Мы готовы ответить в любой момент, если на члена альянса нападут. Мы хотим убедительную политику сдерживания. Мы не хотим войны. Наша цель -деэскалация", - подчеркнул генсек НАТО.

По словам Столтенберга, существует опасность, что Россия постепенно станет двигаться в сторону применения ядерного оружия. Поэтому НАТО следует улучшать свою подготовленность к обороне.

"Россия становится все более непредсказуемой и все более агрессивной", - отметил он. Тем не менее, альянс готовится к следующей встрече в формате Совета НАТО-Россия, в повестку которой может войти тема гибридной войны, указал Столтенберг.

Ранее до этого генеральный секретарь альянса заявил, что НАТО стремится к стратегическому партнерству и не хочет возобновлять холодную войну с Россией на фоне обвинений в адрес Москвы в отравлении Сергея Скрипаля.

Источник: Русская служба DW

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