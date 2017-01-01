В Швейцарии сошла лавина, есть жертвы

Лавина попала в швейцарскую горнолыжную зону Валлон-д'Арби, тело одно человека уже нашли, спасатели ищут трех других. Валлон-д'Арби - маршрут, наиболее подходящий для опытных лыжников.

В горах Швейцарии в результате схода лавины на курорте Валлон-д'Арби погиб один лыжник, трое пропали без вести. "Лавина попала в швейцарскую горнолыжную зону Валлон-д'Арби, тело одно человека уже нашли, спасатели ищут трех других", - сообщает агентство AFP.

Пока имя погибшего не известно, процесс идентификации продолжается.

Трое пропавших без вести идентифицированы как гражданин Швейцарии и два гражданина Франции.

Валлон-д'Арби - это маршрут, наиболее подходящий для опытных лыжников, который периодически закрыт по соображениям безопасности. Полиция заявила, что маршрут был открыт во время лавины в пятницу.

"Этот несчастный случай является последним в серии фатальных инцидентов, которые произошли в Швейцарии в этом сезоне", - говорится в сообщении.

Ранее серия лавин унесла жизни троих человек в швейцарских Альпах.

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