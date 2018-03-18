Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Германия примет 300 беженцев из Ливии

Комментариев: 1
Прибытие в Германию первой группы беженцев из ливийских лагерей для нелегальных мигрантов ожидается в течение ближайших месяцев. Подготовкой переселения занимается UNHCR.
Лагерь для беженцев вблизи Триполи
Лагерь для беженцев вблизи Триполи
Getty Images

Германия примет 300 беженцев, удерживаемых на территории Ливии в лагерях для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает информагентство epd в воскресенье, 18 марта, со ссылкой на представителя министерства внутренних дел ФРГ. По его словам, подготовкой к отправке мигрантов в Германию в настоящий момент занимается Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Точные сроки пока не определены, однако МВД предполагает, что первая группа беженцев приедет в Германию в течение весны.

В ливийских лагерях для нелегальных мигрантов, условия в которых схожи с тюремными, содержатся тысячи человек. Большинство из них прибыли в Ливию из других стран Африки, но есть и выходцы из Азии, в частности из Пакистана. Правозащитники критикую такого рода спецприемники, где, по их информации, мигранты подвергаются пыткам и издевательствам.

Прием беженцев будет проходить в рамках установленных в Германии соответствующих квот, пояснили в министерстве внутренних дел. Помимо этого, Берлин участвует в утвержденной в ЕС программе "переселения", которая предполагает прием мигрантов, не имеющих перспектив возвращения на родину.

По данным МВД, в 2017 году по программе "переселения" и другим гуманитарным программам Германия приняла более 3000 человек. Подавляющее большинство из них - сирийцы, прибывшие с территории Турции в рамках соглашения Анкары с Евросоюзом.

Напомним, в феврале у берегов Ливии в Средиземном море погибли более 90 мигрантов. Двое смогли спастись, доплыв до берега, еще одного подобрало рыболовное судно.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, беженцы, Ливия, мигранты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
doc1    18.03.2018, 11:04
Оценка:  0
doc1
Что случилось с немцами? Они совсем чёкнулись?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь