Германия примет 300 беженцев из Ливии

Прибытие в Германию первой группы беженцев из ливийских лагерей для нелегальных мигрантов ожидается в течение ближайших месяцев. Подготовкой переселения занимается UNHCR.

Германия примет 300 беженцев, удерживаемых на территории Ливии в лагерях для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает информагентство epd в воскресенье, 18 марта, со ссылкой на представителя министерства внутренних дел ФРГ. По его словам, подготовкой к отправке мигрантов в Германию в настоящий момент занимается Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Точные сроки пока не определены, однако МВД предполагает, что первая группа беженцев приедет в Германию в течение весны.

В ливийских лагерях для нелегальных мигрантов, условия в которых схожи с тюремными, содержатся тысячи человек. Большинство из них прибыли в Ливию из других стран Африки, но есть и выходцы из Азии, в частности из Пакистана. Правозащитники критикую такого рода спецприемники, где, по их информации, мигранты подвергаются пыткам и издевательствам.

Прием беженцев будет проходить в рамках установленных в Германии соответствующих квот, пояснили в министерстве внутренних дел. Помимо этого, Берлин участвует в утвержденной в ЕС программе "переселения", которая предполагает прием мигрантов, не имеющих перспектив возвращения на родину.

По данным МВД, в 2017 году по программе "переселения" и другим гуманитарным программам Германия приняла более 3000 человек. Подавляющее большинство из них - сирийцы, прибывшие с территории Турции в рамках соглашения Анкары с Евросоюзом.

Напомним, в феврале у берегов Ливии в Средиземном море погибли более 90 мигрантов. Двое смогли спастись, доплыв до берега, еще одного подобрало рыболовное судно.

Источник: Русская служба DW

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