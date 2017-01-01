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Варшава призвала РФ прекратить аннексию Крыма

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Польша выступила за уважение к территориальной целостности Украины и рассматривает Крым частью украинского государства. Также РФ призвали отказаться от использования силы.
МИД Польши
МИД Польши
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Министерство иностранных дел Польши призвал Российскую Федерацию прекратить аннексию Крыма и отказаться от использования силы как средства осуществления внешней политики. Об этом говорится в заявлении на сайте польского МИД.

"Мы выражаем строгий протест против действий России по отношению к Украине. Мы выступаем за уважение к территориальной целостности Украины и рассматриваем Крым частью украинского государства. Вместе с демократической международным сообществом мы вновь призываем Россию остановить оккупацию Крыма и отказаться от своей стратегии использования силы как средства осуществления внешней политики", - отметили в МИД.

В польском ведомстве добавили, что такая стратегия России способствует увеличению нестабильности глобальной повестки безопасности и может привести к дальнейшему обострению напряженности в международных отношениях.

"Мы не можем принять политику насилия и запугивания в России, в том числе против крымских национальных меньшинств. Если Россия не вернется к соблюдению норм международного права, она почувствует болезненные последствия санкций и изоляции", - говорится в сообщении.

Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал изменения в стратегии национальной безопасности в связи с непредсказуемой политикой России. 

 

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Теги: Россия, Украина, Польша, Крым, МИД, аннексия Крыма, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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