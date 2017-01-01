В Германии пытались взломать правительственную сеть

Хотя хакерам удалось установить шпионские программы на компьютеры МИДа ФРГ, они не смогли получить доступ к документам правительственной сети. За атакой предположительно стоят хакеры из РФ.

Кибератака на правительственную сеть ФРГ, о которой стало известно в конце февраля, по-видимому, завершилась неудачей: хакерам не удалось получить доступ к защищенной правительственной сети, сообщает в воскресенье, 18 марта, издание Bild am Sonntag.

По словам источника из спецслужб, хакеры смогли проникнуть в серверы немецкого министерства иностранных дел через сетевую инфраструктуру курсов повышения квалификации для немецких дипломатов и установить на компьютерах вредоносные программы. Однако им не удалось получить доступ к сети за пределами этого соединения. В частности, у хакеров не было доступа к документам МИДа и правам администратора.

В конце февраля стало известно о внедрении неизвестных кибершпионов в серверы министерства иностранных дел и Минобороны Германии. При этом пострадала правительственная сеть Бонн - Берлин, которая считается хорошо защищенной. Взлом был совершен в конце 2016 года, обнаружен в конце 2017-го, локализован, но пока не ликвидирован.

Его приписывают хакерской группе APT28, известной также под названием Fancy Bear, которая предположительно стоит и за нападением на внутреннюю сеть бундестага в 2015 году. В ходе этой кибератаки они скачали порядка 17 гигабайт данных. Специалисты считают, что АРТ28 работает под руководством Главного разведуправления (ГРУ) вооруженных сил России.

Источник: Русская служба DW

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