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Москва: В ООН не реагируют на недопуск избирателей в Украине

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Россия еще раз обратится в ООН, ОБСЕ и Совет Европы из-за блокирования голосования на выборах президента страны в Украине. Пока российская сторона так и не получала ответы от международных организаций.
Выборы в России
Выборы в России

ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение в связи с решением Украины о недопуске граждан РФ для голосования в выборах президента России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в воскресенье, 18 марта.

"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - сказала она.

"Это (недопуск избирателей, - ред.) абсолютно беспрецедентный случай, вопиющее нарушение международных норм права", - подчеркнула Москалькова.

По ее словам, российская сторона так и не получала ответы от международных организаций на просьбы вмешаться в ситуацию с выборами.  "Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - констатировала омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что ОБСЕ направила обращение в адрес властей Украины о необходимости соблюдения прав граждан России при голосовании 18 марта на выборах президента РФ на территории страны.

 

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Теги: Россия, Украина, Президентские выборы в России, Выборы, ООН, голосование, ОБСЕ, выборы в России, Совет Европы
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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    18.03.2018, 12:41
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Нарушения международного права? Ухты, как мОсковия запела.
Выходит, что выборы в мОсковию будут признаны недействительными?
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