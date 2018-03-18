Москва: В ООН не реагируют на недопуск избирателей в Украине

Россия еще раз обратится в ООН, ОБСЕ и Совет Европы из-за блокирования голосования на выборах президента страны в Украине. Пока российская сторона так и не получала ответы от международных организаций.

ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение в связи с решением Украины о недопуске граждан РФ для голосования в выборах президента России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в воскресенье, 18 марта.

"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - сказала она.

"Это (недопуск избирателей, - ред.) абсолютно беспрецедентный случай, вопиющее нарушение международных норм права", - подчеркнула Москалькова.

По ее словам, российская сторона так и не получала ответы от международных организаций на просьбы вмешаться в ситуацию с выборами. "Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - констатировала омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что ОБСЕ направила обращение в адрес властей Украины о необходимости соблюдения прав граждан России при голосовании 18 марта на выборах президента РФ на территории страны.