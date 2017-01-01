Выборы в РФ: Омбудсмены обсудили голосование

Разговор Денисовой и Москалькова состоялся из-за недопуска россиян в консульские учреждения РФ для участия в голосовании на выборах президента России.

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова позвонила новоназначенной украинской коллеге Людмилы Денисовой, информирует ТАСС. Разговор состоялся из-за недопуска россиян в консульские учреждения РФ для участия в голосовании на выборах президента России, сообщила Москалькова журналистам в воскресенье, 18 марта.

"Я вас поздравляю с избранием. Первый мой звонок связан с просьбой приобщиться к ситуации, когда российских граждан не допускают в консульские учреждения (чтобы проголосовать)", - отметила российский омбудсмен.

Москалькова сообщила, что Денисова пообещала разобраться в ситуации. "Голос был встревоженный. Она сказала, что будет разбираться в ситуации", - добавила Москалькова.

Выборы президента России 2018: онлайн

Ранее Москалькова заявляла, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение в связи с решением Украины о недопуске граждан РФ для голосования в выборах президента России.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 18 марта российских выборов в Украине не будет. В дипучреждения России в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

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