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Норвегия не признает результаты выборов президента РФ в Крыму

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По информации Центризбиркома РФ, явка на 12:00 мск по РФ составила 34,72%.
Страна придерживаться политики ЕС
Страна придерживаться политики ЕС
depositphotos.com

Норвегия не признает результатов выборов президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму. Об этом норвежский МИД сообщил в Twitter.

“Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия и дальше придерживаться политики ЕС по непризнанию (Крыма территорией РФ - ред.)“, - подчеркивает МИД.

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Напомним, 16 марта Евросоюз отказался признавать выборы президента РФ, которые будут проходить на территории оккупированного Россией Крыма.

Также и Канада не признает законности проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыма. Об этом в пятницу, 16 марта, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

 

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Теги: Евросоюз, ЕС, Россия, РФ, Крым, аннексия, выборы президента
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