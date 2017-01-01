Норвегия не признает результаты выборов президента РФ в Крыму
По информации Центризбиркома РФ, явка на 12:00 мск по РФ составила 34,72%.
Норвегия не признает результатов выборов президента РФ, которые проводятся в аннексированном Крыму. Об этом норвежский МИД сообщил в Twitter.
“Норвегия не признает российских президентских выборов в Крыму. Норвегия и дальше придерживаться политики ЕС по непризнанию (Крыма территорией РФ - ред.)“, - подчеркивает МИД.
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Напомним, 16 марта Евросоюз отказался признавать выборы президента РФ, которые будут проходить на территории оккупированного Россией Крыма.
Также и Канада не признает законности проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыма. Об этом в пятницу, 16 марта, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.