В Пхенчхане прошла церемония закрытия Паралимпийских игр
В медальном зачете Украина заняла шестое место.
На Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхенчхан состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр.
Об этом сообщает Громадське.
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Украинские спортсмены завоевали 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.
церемония закрытия Паралимпийских игр 2018
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В Пхенчхан закрылись зимние Паралимпийские игры
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Напомним, россияне, как и на Олимпийских играх, выступали под нейтральным флагом из-за допингового скандала.
Как сообщалось 18 марта, украинские лыжники выиграли золото в последний день Паралимпиады.