В Пхенчхане прошла церемония закрытия Паралимпийских игр

В медальном зачете Украина заняла шестое место.

За торжественным зрелищем наблюдали сотни тысяч людей по всему миру instagram\duseb486

На Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхенчхан состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр.

Об этом сообщает Громадське.

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Украинские спортсмены завоевали 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 0:00 / 00:14

В Пхенчхан закрылись зимние Паралимпийские игры 0:00 / 00:16

Напомним, россияне, как и на Олимпийских играх, выступали под нейтральным флагом из-за допингового скандала.

Как сообщалось 18 марта, украинские лыжники выиграли золото в последний день Паралимпиады.