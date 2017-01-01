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В Пхенчхане прошла церемония закрытия Паралимпийских игр

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В медальном зачете Украина заняла шестое место.
За торжественным зрелищем наблюдали сотни тысяч людей по всему миру
За торжественным зрелищем наблюдали сотни тысяч людей по всему миру
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На Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхенчхан состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр.

Об этом сообщает Громадське.

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Украинские спортсмены завоевали 22 медали: семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

церемония закрытия Паралимпийских игр 2018
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В Пхенчхан закрылись зимние Паралимпийские игры
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Напомним, россияне, как и на Олимпийских играх, выступали под нейтральным флагом из-за допингового скандала.

Как сообщалось 18 марта, украинские лыжники выиграли золото в последний день Паралимпиады.

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Теги: медальный зачет, Пхенчхан, Паралимпиада 2018
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