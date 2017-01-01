Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси сняли с показа российский фильм о Крыме

Комментариев: 0
Лента вызвала волну бурных протестов в соцсетях.
Белорусов возмутила откровенная ложь российских киношников
Белорусов возмутила откровенная ложь российских киношников
Скриншот из видео

Белорусский телеканал ОНТ после многочисленных обращений возмущенных граждан заменил показ российского пропагандистского фильма Крым режиссера Алексея Пиманова на старую советскую комедию.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читай также: Авиакомпании РФ оштрафовали на 5 миллиардов гривен

Сначала показ фильма Крым был анонсирован на 23:50 17 марта. С протестами против демонстрации в Беларуси художественного фильма как такового, что подделывает историю аннексии Крыма, в социальных сетях и интернет-СМИ выступили оппозиционные деятели, блогеры и представители украинской диаспоры.

Без объяснения причин телеканал ОНТ заменил российский фильм.

В прошлом году этот фильм также был анонсирован для показа в кинотеатрах Минска, но посольство Украины выслало ноту протеста в МИД Беларуси по этому поводу, и прокат был отменен.

Читай также: Беларусь продает России украинский сыр как македонский - Россельхознадзор

Стоит отметить, что официальный Минск пытается придерживаться сбалансированности в отношениях с Москвой и Киевом.

Как заявили в МИД Беларуси в декабре 2017 года, они не поддержали резолюцию по Крыму на Генассамблее ООН из-за “принципиальной позиции“ по подобным документам.

Поделись:
Теги: пропаганда, Крым, Россия, Беларусь, фильм, кино
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь