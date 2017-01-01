В Беларуси сняли с показа российский фильм о Крыме

Лента вызвала волну бурных протестов в соцсетях.

Белорусский телеканал ОНТ после многочисленных обращений возмущенных граждан заменил показ российского пропагандистского фильма Крым режиссера Алексея Пиманова на старую советскую комедию.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читай также: Авиакомпании РФ оштрафовали на 5 миллиардов гривен

Сначала показ фильма Крым был анонсирован на 23:50 17 марта. С протестами против демонстрации в Беларуси художественного фильма как такового, что подделывает историю аннексии Крыма, в социальных сетях и интернет-СМИ выступили оппозиционные деятели, блогеры и представители украинской диаспоры.

Без объяснения причин телеканал ОНТ заменил российский фильм.

В прошлом году этот фильм также был анонсирован для показа в кинотеатрах Минска, но посольство Украины выслало ноту протеста в МИД Беларуси по этому поводу, и прокат был отменен.

Читай также: Беларусь продает России украинский сыр как македонский - Россельхознадзор

Стоит отметить, что официальный Минск пытается придерживаться сбалансированности в отношениях с Москвой и Киевом.

Как заявили в МИД Беларуси в декабре 2017 года, они не поддержали резолюцию по Крыму на Генассамблее ООН из-за “принципиальной позиции“ по подобным документам.