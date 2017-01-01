МИД Британии обвинил Россию в тайной разработке газа "Новичок"

В понедельник, 19 марта, в Великобританию приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение последнего десятилетия Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок".

"У нас есть доказательства того, что Россия на протяжении последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала Новичок", - сказал он в интервью BBC.

Борис Джонсон добавил, что в понедельник, 19 марта, в Великобританию приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.

Применение газа "Новичок" является нарушением Конвенции о химическом оружии, добавили в британском МИД.