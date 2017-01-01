МИД Британии обвинил Россию в тайной разработке газа "Новичок"
В понедельник, 19 марта, в Великобританию приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение последнего десятилетия Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок".
"У нас есть доказательства того, что Россия на протяжении последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала Новичок", - сказал он в интервью BBC.
Борис Джонсон добавил, что в понедельник, 19 марта, в Великобританию приедут эксперты из Организации по запрещению химического оружия для анализа вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля.
Применение газа "Новичок" является нарушением Конвенции о химическом оружии, добавили в британском МИД.
Напомним, что представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятным источником происхождения отравляющего вещества являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". По ее версии, этими странами являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.
После постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов уточнил, что исследовательская лаборатория из Великобритании может быть источником нервно-паралитического вещества, использованного при нападении на бывшего российского шпиона и его дочь.
4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочерью до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.
Ранее Джонсон заявлял, что приказ на применение химического оружия в Солсбери против бывшего разведчика Сергея Скрипаля мог отдать российский президент Владимир Путин.
Эта же новость на Корреспондент