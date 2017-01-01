Ракеты КНДР способны достичь Европы - немецкая разведка

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что его страна готова провести историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Баллистические ракеты Северной Кореи могут достичь Германии и других стран Европы. Пхеньян также может оснащать свои ракеты ядерными боеголовками, заявил вице-президент Федеральной службы разведки (BND) Оле Диль на закрытой встрече с депутатами Бундестага, сообщает Bild.

По информации издания, Диль заявил, что можно с уверенностью сказать, что Северная Корея может теперь "достичь Европы и Германии своими ракетами".

Однако он также отметил, что переговоры между Южной и Северной Кореей являются признаком разрядки напряженности.

Напомним, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что его страна готова провести историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

В столице Финляндии Хельсинки в воскресенье пройдет встреча между дипломатами и экспертами США и Северной Кореи. Заместитель главы МИД Северной Кореи Чо Канг, отвечающий за связи между Пхеньяном и Вашингтоном, в Хельсинки должен встретиться с американскими дипломатами и экспертами по безопасности.