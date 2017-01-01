Навальный - Собчак: Твои дела отвратительны и лицемерны

В прямом эфире поссорились недавние товарищи по оппозиции - Ксения Собчак и Алексей Навальный. Последний прямо обвинил своего оппонента в работе на Кремль.

Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил кандидата в президенты Ксению Собчак в том, что она фактически помогает Кремлю.

Смотри также: Собчак в президенты: карикатуры на “альтернативу Путину“

Такое заявление Навальный сделал в эфире Навальный LIVE непосредственно самой Собчак, которая пришла в студию в воскресенье, 18 марта.

“Ты была частью махинации по недопущению меня до выборов. Я буду судить тебя по делам. Все они отвратительны и лицемерны“, - заявил он.

Читай также: Собчак не вернет Крым Украине - Белковский

По словам политика, по схема заключалась в том, чтобы исключить Навального из выборов, а выставить “самых непопулярных людей в стране“: саму Собчак и Явлинского (которого Навальный тоже обвинил в поддержке путинского режима).

Собчак в ответ заявила, что проблема в “ вождистских амбициях“ самого Навального, который не захотел объединятся с другими оппозиционными силами.

Навальный сказал Собчак: “Ты призналась мне, что тебе предлагают огромные деньги за выдвижение“. Собчак заявила, что это ложь, она такого не говорила.

Читай также: Тот-Кого-Нельзя-Называть: Песков объяснил отношение Путина к Навальному

“У меня наблюдателей выгоняют в Кемерово, и в этом виновата ты. Ты вышла с участка и говоришь, что выборы окей!“, - заявил Навальный. Ранее аналогичное заявление он сделал в своем Twitter.

«Кандидаты-демократы» просто из кожи лезут, чтобы помочь фальсификаторам в ключевой для них Кемеровской области. Сначала Явлинский отозвал доверенное лицо, подписывавшее направления наблюдателям там, теперь Собчак https://t.co/uuD1DzHizH — Alexey Navalny (@navalny) 18 марта 2018 г.

Отмечается, что Собчак и Навальный продолжили ругаться даже после того, как трансляция прекратилась. Вскоре она возобновилась, и дискуссия продолжилась.

Навальный отметил, что роль Собчак - “позорить оппозицию“, что она на самом деле - “карикатурная оппозиция“, с которой Навальный не хочет иметь ничего общего. Собчак сказала, что они с Навальным “более друзья, чем враги“, но Навальный перебил и сказал, что он ей не друг.

“Ты сейчас — просто инструмент Путина. Ты на одной стороне с Собяниным! Ты позаимствовала риторику Единой России“, - сказал Навальный.

Собчак сказала, что она не хочет переходить на эмоции, и что Навальный - сильный кандидат, но “мелочный и злой“.

Напомним, Навальный в интервью Собчак обещал вывести войска РФ из Донбасса, если станет президентом.

Отметим, что Собчак на выборах собрала около 1% голосов.