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ЦИК РФ сообщает о беспрецедентной явке избирателей

Комментариев: 2
Центризбирком России сообщает, что явка избирателей на выборах президента РФ по состоянию на 19.00 по Москве (18.00 по Киеву) составила 59,5%.
Российские избиратели полны оптимизма
Российские избиратели полны оптимизма
EPA/UPG

Явка избирателей на выборах президента России 18 марта по состоянию на 19.00 по московскому времени (6 вечера по Киеву) составляет 59,5%. Такая цифра была выведена на экране в информцентре российского ЦИК.

Часом ранее, а именно 18:00 по Москве, явка составляла 52,97%.

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По данным российского Центризбиркома, в Крыму явка якобы уже составила 63,43%, а в Севастополе - 64,62%.

Между тем глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в Крыму зафиксирована низкая явка.

Российские дипломаты в ряде стран уже назвали нынешнюю явку на заграничных участках беспрецедентно высокой.

Так, посол РФ в Греции Андрей Маслов заявил, что явка в Афинах станет рекордной, а посол РФ в Армении Иван Волынкин отметил, что в Ереване на выборы пришло проголосовать беспрецедентное число граждан РФ.

Напомним, за президентский пост в России борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия “Российский общенародный союз“), Павел Грудинин из КПРФ, Владимир Жириновский из ЛДПР, Владимир Путин (как самовыдвиженец), Ксения Собчак (партия Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), а также Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский из Яблока. 

О непризнании выборов президента России в Крыму говорится в декларации верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Моґерини. 

 

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Теги: Президентские выборы в России, выборы в России, явка избирателей, выборы президента РФ 2018
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    18.03.2018, 19:43
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Если будет 96 % или что-то около того, то это даже больше, чем у самых отъявленных диктаторов мира. На нормальных демократических выборах таких "беспрецедентных" явок не бывает по определению. Обычно - где-то около 55- 60 процентов.
Hutinpuy    18.03.2018, 19:55
Оценка:  -1
Hutinpuy
То в нормальных. А тут тебе и 159% нарисуют!
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