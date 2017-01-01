В Европе прошли акции против выборов в РФ
В ряде европейских городов в воскресенье, 18 марта, прошли немногочисленные акции протеста против выборов президента России-2018, в частности, против голосования в Крыму.
Так, в столице Болгарии Софии несколько десятков человек развернули плакаты "Остановите Путина", "Здесь вам не Москва", "Нет незаконным выборам в Росии и оккупированном ею Крыму".
Также состоялись протесты возле российских посольств в Берлине и Лондоне. В Лондоне среди митингующих были люди с украинскими флагами и красно-черными флагами УПА, они кричали "Путин - руки прочь от Украины".
А среди демонстрантов в Берлине встречались люди с флагами непризнанной Ичкерии.
Кроме фотографий, в сети уже появились видео демонстраций, а также длинные очереди на заграничных избирательных участках в Европе.
Украинский протест в Лондоне:
Очередь на участок для голосования в Берлине:
Очередь на участке в Афинах: