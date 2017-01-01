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В Европе прошли акции против выборов в РФ

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В основном протестовали люди с украинскими флагами и символикой УПА, а также с флагами непризнанной Ичкерии. Главный лозунг - непризнание выборов в России и в аннексированном Крыму.
Выборы 2018 в РФ: протесты в Европе
Выборы 2018 в РФ: протесты в Европе
Cмотрите фотогалерею В Европе прошли акции против выборов в РФ

В ряде европейских городов в воскресенье, 18 марта, прошли немногочисленные акции протеста против выборов президента России-2018, в частности, против голосования в Крыму. 

Так, в столице Болгарии Софии несколько десятков человек развернули плакаты "Остановите Путина", "Здесь вам не Москва", "Нет незаконным выборам в Росии и оккупированном ею Крыму".

Также состоялись протесты возле российских посольств в Берлине и Лондоне. В Лондоне среди митингующих были люди с украинскими флагами и красно-черными флагами УПА, они кричали "Путин - руки прочь от Украины".

 Протест против выборов президента РФ в Лондоне (фото: ЕРА/UPG)

А среди демонстрантов в Берлине встречались люди с флагами непризнанной Ичкерии.

Выборы президента РФ-2018: протесты в Берлине (фото: ЕРА/UPG)

Кроме фотографий, в сети уже появились видео демонстраций, а также длинные очереди на заграничных избирательных участках в Европе. 

Украинский протест в Лондоне:

Очередь на участок для голосования в Берлине:

Очередь на участке в Афинах:

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Теги: Президентские выборы в России, Выборы, Путин, протесты, видео, фото, фоторепортаж, акции протеста, выборы президента РФ 2018
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Источник: korrespondent.net

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