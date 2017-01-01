В Европе прошли акции против выборов в РФ

В основном протестовали люди с украинскими флагами и символикой УПА, а также с флагами непризнанной Ичкерии. Главный лозунг - непризнание выборов в России и в аннексированном Крыму.

В ряде европейских городов в воскресенье, 18 марта, прошли немногочисленные акции протеста против выборов президента России-2018, в частности, против голосования в Крыму.

Так, в столице Болгарии Софии несколько десятков человек развернули плакаты "Остановите Путина", "Здесь вам не Москва", "Нет незаконным выборам в Росии и оккупированном ею Крыму".

Также состоялись протесты возле российских посольств в Берлине и Лондоне. В Лондоне среди митингующих были люди с украинскими флагами и красно-черными флагами УПА, они кричали "Путин - руки прочь от Украины".

Протест против выборов президента РФ в Лондоне (фото: ЕРА/UPG)

А среди демонстрантов в Берлине встречались люди с флагами непризнанной Ичкерии.

Выборы президента РФ-2018: протесты в Берлине (фото: ЕРА/UPG)

Кроме фотографий, в сети уже появились видео демонстраций, а также длинные очереди на заграничных избирательных участках в Европе.

Украинский протест в Лондоне:

Очередь на участок для голосования в Берлине:

Очередь на участке в Афинах: