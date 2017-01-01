Экзит-поллы: Путин победил на выборах с рекордом

Владимир Путин набирает 73,9% на выборах президента России, свидетельствуют данные exit poll Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщают РИА Новости.

Другие кандидаты набрали, по данным экзит-полов ВЦИОМ: кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 11,2%, Владимир Жириновский - 6,7%, Ксения Собчак - 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, остальные кандидаты - менее 1%, недействительных бюллетеней - 1,2%.

Опрос проводился на 1,2 тысячи избирательных участках в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте.

Всего было опрошено 162 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

По данным экзит-пола, проведенного ФОМ, за Путина отдали голоса 76,3% избирателей. По данным ФОМ, Грудинин - 11,9%, Жириновский - 6%, Собчак - 2%, Явлинский - 1%. Остальные кандидаты - меньше 1%. На предыдущих выборах в 2012 году Путин набрал 63,6%. В 2000 году Путин победил в первом туре с 52,94% голосов, в 2004 году на второй срок был переизбран с поддержкой в 71,31%.

Напомним, что во время голосования были зафиксированы многочисленные нарушения, но в российском ЦИКе сообщили, что все в порядке.