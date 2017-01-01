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Собчак назвала российские экзит-полы манипуляцией

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Экзит-поллы подписывается в тех же кабинетах, где принимаются решения о том, как устраивать дебаты и как делать из выборов то, что вы сами видели, завила Собчак.
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак
 
Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что не доверяет результатам экзит-полов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК.
 
По словам Собчак, она "не очень верит ВЦИОМу", назвав эти экзитполы "манипуляцией".
 
"Я считаю, что ВЦИОМ подписывается в тех же кабинетах, где принимаются решения о том, как устраивать дебаты и как делать из выборов то, что вы сами видели. Я в это абсолютно не верю",  - заявила Собчак.
 
Напомним, что согласно экзит-поллу Путин набрал 73,9%, а она - 2,5%.
 
 
 
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Теги: Путин, Ксения Собчак, экзит-полл, выборы в России
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Источник: korrespondent.net

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