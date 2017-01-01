Собчак назвала российские экзит-полы манипуляцией

Экзит-поллы подписывается в тех же кабинетах, где принимаются решения о том, как устраивать дебаты и как делать из выборов то, что вы сами видели, завила Собчак.

Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что не доверяет результатам экзит-полов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РБК.

По словам Собчак, она "не очень верит ВЦИОМу", назвав эти экзитполы "манипуляцией".

"Я считаю, что ВЦИОМ подписывается в тех же кабинетах, где принимаются решения о том, как устраивать дебаты и как делать из выборов то, что вы сами видели. Я в это абсолютно не верю", - заявила Собчак.