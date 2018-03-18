Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ не ответит Украине на действия во время выборов

Комментариев: 2
Москва не намерена отвечать на действия Киева во время выборов президента России, хотя Владимир Путин назвал ситуацию "безобразием".
Действующий президент РФ Владимир Путин
Действующий президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил журналистам 18 марта, что Москва не будет отвечать Киеву на недопуск граждан РФ к местам голосования в Украине, сообщает Интерфакс.

"Это (ограничение избирательных прав россиян в Украине) безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм", - прокомментировал российский лидер ситуацию.

"Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что 18 марта не пустят россиян в дипучреждения РФ для участия в выборах российского президента. Такое решение было принято с учетом намерений Москвы провести голосование на территории аннексированного Крыма.

В Киеве активисты пикетировали консульство РФ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Президентские выборы в России, Выборы, Путин, Владимир Путин, выборы в России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
zveroboy111    19.03.2018, 01:13
Оценка:  0
zveroboy111
Знає щур, чиє сало поцупив.
tarhan    19.03.2018, 00:01
Оценка:  +9
tarhan
А территории соседних государств захватывать это не нарушение всех общепризнанных международных норм?
tarhan    18.03.2018, 23:59
Оценка:  0
tarhan
еле
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь