РФ не ответит Украине на действия во время выборов

Москва не намерена отвечать на действия Киева во время выборов президента России, хотя Владимир Путин назвал ситуацию "безобразием".

Президент России Владимир Путин заявил журналистам 18 марта, что Москва не будет отвечать Киеву на недопуск граждан РФ к местам голосования в Украине, сообщает Интерфакс.

"Это (ограничение избирательных прав россиян в Украине) безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм", - прокомментировал российский лидер ситуацию.

"Мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, мы сделаем все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что 18 марта не пустят россиян в дипучреждения РФ для участия в выборах российского президента. Такое решение было принято с учетом намерений Москвы провести голосование на территории аннексированного Крыма.

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