Беспилотник США 11 часов курсировал над Донбассом

Американский летательный аппарат совершил многочасовой полет вдоль линии разграничения Украины и ЛДНР, а также сделал серию подлетов к границам РФ.

По данным западных авиационных ресурсов, в воскресенье, 18 марта, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе и несколько раз приближался к российским рубежам, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла в Италии, в течение 11 часов летал вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.

Во время полета разведчик США осуществил не менее семи пролетов на расстоянии приблизительно 40-55 км от граничащих с Луганской областью Украины районами Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также большой частью территории приграничных областей России.

Самый большой в мире разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов.

При полете на больших высотах летательный аппарат способен производить обзор больших территорий и фиксировать точечные цели, передавая разведданные в реальном времени через спутниковый канал связи.

RQ-4B Global Hawk имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров. Он может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров. Стоимость стратегического беспилотника RQ-4B Global Hawk оценивается в 140 миллионов долларов, а час его полета обходится в 31 тысячу долларов.

Напомним, с начала 2018 года беспилотник ВВС США регулярно используется для ведения разведки вблизи территорией ДНР и ЛНР, а также у российских границ в регионе Балтики и на Черном море.

Ранее сообщалось, что 11 марта RQ-4B провел разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, у побережья Крыма и Краснодарского края РФ.

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