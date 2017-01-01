ЦИК России: У Путина рекорд поддержки избирателей

Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в президентских выборах как в процентах голосов, так и в абсолютных цифрах.

Кандидат в президенты России Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах, получив 49,6 миллиона голосов избирателей или 76,47% после обработки 92,22% протоколов, сообщает Интерфакс.

Напомним, в 2004 году Путин победил на президентских выборах, получив 49,56 миллиона голосов или 71,31%. В 2000 году он победил, получив 39,74 миллиона голосов или 52,94%. На выборах в 2012 году Путин лидировал, получив 45,6 миллиона голосов или 63,6%.

Все результаты выборов-2018 в России

Ранее сообщалось, что вопрос о своем возможном переизбрании на пост президента в 2030 году Путин назвал смешным.

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