Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЦИК России: У Путина рекорд поддержки избирателей

Комментариев: 0
Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в президентских выборах как в процентах голосов, так и в абсолютных цифрах.
За Путина проголосовало рекордное число избирателей
За Путина проголосовало рекордное число избирателей

Кандидат в президенты России Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах, получив 49,6 миллиона голосов избирателей или 76,47% после обработки 92,22% протоколов, сообщает Интерфакс.

Напомним, в 2004 году Путин победил на президентских выборах, получив 49,56 миллиона голосов или 71,31%.
 
В 2000 году он победил, получив 39,74 миллиона голосов или 52,94%. На выборах в 2012 году Путин лидировал, получив 45,6 миллиона голосов или 63,6%.

Все результаты выборов-2018 в России

Ранее сообщалось, что вопрос о своем возможном переизбрании на пост президента в 2030 году Путин назвал смешным.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Выборы, Путин, ЦИК, избиратели, Владимир Путин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь