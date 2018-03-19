Путин: Обвинения РФ в отравлении Скрипаля - чушь

Москва уничтожила свои запасы химоружия и готова к сотрудничеству в расследовании покушения на российского шпиона, если Лондон проявит заинтересованность.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления в своем предвыборном штабе, что РФ не причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии, так как не имеет подобных отравляющих средств.

"Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо", - подчеркнул российский лидер.

Путин указал, что узнал об инциденте в Солсбери из СМИ, отметив, что Москва, в отличие от западных партнеров, свои запасы химоружия ликвидировала.

"Что касается этой трагедии, я узнал о ней из средств массовой информации. Первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте", - отметил он, добавив, что "у России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей".

Президент РФ подытожил, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.

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