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Путин: Обвинения РФ в отравлении Скрипаля - чушь

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Москва уничтожила свои запасы химоружия и готова к сотрудничеству в расследовании покушения на российского шпиона, если Лондон проявит заинтересованность.
Британские военные зачищают территорию, где был отравлен Скрипаль
Британские военные зачищают территорию, где был отравлен Скрипаль
Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления в своем предвыборном штабе, что РФ не причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии, так как не имеет подобных отравляющих средств.

"Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо", - подчеркнул российский лидер.

Путин указал, что узнал об инциденте в Солсбери из СМИ, отметив, что Москва, в отличие от западных партнеров, свои запасы химоружия ликвидировала.

"Что касается этой трагедии, я узнал о ней из средств массовой информации. Первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте", - отметил он, добавив, что "у России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей".

Президент РФ подытожил, что Москва готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России. 

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Теги: Россия, Британия, Путин, отравление, Великобритания, Владимир Путин, Сергей Скрипаль
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Источник: Интерфакс

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    19.03.2018, 03:59
Оценка:  0
Колишній-східняк
А почему травят только бывших шпионов и оппозиционеров - выходцев из России? И это же "святая" гэбэшная традиция еще со времён Троцкого.
Колишній-східняк    19.03.2018, 04:14
Оценка:  0
Колишній-східняк
А Степана Бандеру у 1959 р. в Мюнхені хто порішив? Агент КДБ Сташинський? І знову вастамнебыло?
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