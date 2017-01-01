Выборы в России: Путин лидирует с 76,65% голосов

После обработки 99% бюллетеней действующий президент РФ Владимир Путин набирает более 76% голосов. Его поддержали 55,4 миллиона избирателей.

По данным ЦИК России после обработки 99% протоколов участковых избиркомов Владимир Путин набирает 76,65% голосов на выборах президента РФ. За него проголосовали 55,4 миллиона избирателей.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,82% голосов. Третим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который набрал 5,68%.

Отмечается, что Грудинин и Жириновский показали на выборах-2018 самые низкие результаты для кандидатов от своих политсил.

Максимальный показатель у кандидата от КПРФ (Геннадия Зюганова) был в 1996 году - 40,3% во втором туре президентских выборов, минимальный (у Николая Харитонова) - 13,69% в 2004 году.

Кандидат от ЛДПР получал поддержку ниже нынешней лишь дважды: в 2000 году (Жириновский, 2,70%) и в 2004-м (Олег Малышкин, 2,02%). В остальных случаях Жириновский набирал больше: в 1991 году 7,81%, в 1996-м 5,70%, в 2008-м 9,35% и в 2012-м 6,22%.

В ЦИК сообщили, что Грудинина поддержали 8,54 миллиона человек, Жириновского - 4,1 миллиона.

Остальные кандидаты к настоящему моменту набирают менее 2% голосов: Ксения Собчак получила 1,66%, Григорий Явлинский - 1,04% голосов, Борис Титов - 0,75%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

Все результаты выборов-2018 в России

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