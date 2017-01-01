Южная Корея заявила о ценном обещании Ким Чен Ына

Верховный лидер КНДР впервые "дал слово" соблюдать договоренности по ядерному оружию в преддверии переговоров с американским президентом.

Глава министерства иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал соблюдать соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова накануне переговоров между КНДР и США, передает телеканал CBS News.

"Его обещание очень ценно, потому что это первый случай, когда слова исходят от самого верховного лидера Северной Кореи", - подчеркнула министр.

Она отметила, что международное сообщество весьма удивлено быстрым решением президента США Дональда Трампа о встрече с Ким Чен Ыном.

По ее словам, это "очень смелое решение" демонстрирует намерение Трампа "разрешить проблему раз и навсегда".

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры запланировали провести до конца мая.

Позже американский лидер подтвердил информацию о встрече однако отметил, что санкции против Северной Кореи будут сохранены до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о денуклеаризации полуострова.

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