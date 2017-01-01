Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Южная Корея заявила о ценном обещании Ким Чен Ына

Комментариев: 0
Верховный лидер КНДР впервые "дал слово" соблюдать договоренности по ядерному оружию в преддверии переговоров с американским президентом.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын

Глава министерства иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал соблюдать соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова накануне переговоров между КНДР и США, передает телеканал CBS News.

"Его обещание очень ценно, потому что это первый случай, когда слова исходят от самого верховного лидера Северной Кореи", - подчеркнула министр.

Она отметила, что международное сообщество весьма удивлено быстрым решением президента США Дональда Трампа о встрече с Ким Чен Ыном.

По ее словам, это "очень смелое решение" демонстрирует намерение Трампа "разрешить проблему раз и навсегда".

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры запланировали провести до конца мая.

Позже американский лидер подтвердил информацию о встрече однако отметил, что санкции против Северной Кореи будут сохранены до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о денуклеаризации полуострова.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, Южная Корея, ядерное оружие, КНДР, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь