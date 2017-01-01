Южная Корея заявила о ценном обещании Ким Чен Ына
Глава министерства иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал соблюдать соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова накануне переговоров между КНДР и США, передает телеканал CBS News.
Она отметила, что международное сообщество весьма удивлено быстрым решением президента США Дональда Трампа о встрече с Ким Чен Ыном.
По ее словам, это "очень смелое решение" демонстрирует намерение Трампа "разрешить проблему раз и навсегда".
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын предложил президенту США провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры запланировали провести до конца мая.
Позже американский лидер подтвердил информацию о встрече однако отметил, что санкции против Северной Кореи будут сохранены до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о денуклеаризации полуострова.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet