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В Техасе прогремел взрыв, двое пострадавших

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В результате происшествия пострадали два молодых человека. Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни травмами.
В Техасе произошел взрыв
В Техасе произошел взрыв
АР

При взрыве на юго-западе города Остин в штате Техас ранения получили два человека, сообщает Fox news.

Также сообщалось о втором взрыве неподалеку от первого, однако данные о нем официально не подтвердились.

Служба оказания неотложной медицинской помощи Остина информировала об одном инцидете в результате которого пострадали два молодых человека в возрасте около 20 лет. Они были госпитализированы с серьезными, но, предположительно, не опасными для жизни ранениями.

Напомним, 12 марта в жилом доме Остина взорвалась очередная (третья) посылка, два человека были госпитализированы. Имеет ли этот инцидент отношение к другим таким же, пока неизвестно.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил награждение в размере до 15 тысяч долларов за информацию, которая может привести к задержанию одного или нескольких человек, причастных к серии взрывов.

На химзаводе в США произошел взрыв

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Теги: США, взрыв, Техас
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Источник: korrespondent.net

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