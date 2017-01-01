В Румынии суд признал живого человека мертвым

Румынский суд отказался аннулировать свидетельство о смерти человека, который сам пришел об этом просить.

Власти выдали свидетельство о смерти его жене скриншот из видео

В Румынии суд отказался отменить свидетельство о смерти 63-летнего Константина Релиу, который сам пришел на судебное заседание.

Об этом сообщает The Guardian.

Читай также: В Великобритании из-за нападения на пса раскрыли преступление 25-летней давности

Релиу около десяти лет был в Турции и не поддерживал связь со своей семьей. По его словам, власти выдали свидетельство о смерти его жене, которая хотела развода.

В начале 2018 года Релиу депортировали обратно в Румынию из-за просроченных документов. Суд решил, что он слишком поздно подал ходатайство, чтобы отменил выдачу свидетельства. Права на апелляцию у него тоже нет.

Напомним, в феврале в СМИ сообщали о семье из США, которая пыталась доказать, что их дочь не является трупом.

Ранее, в январе, в Южно-Африканской Республике 33-летняя женщина родила ребенка в гробу после смерти.