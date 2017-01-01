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В РФ отметили положительный эффект "демонизации" Путина

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Российский сенатор Алексей Пушков указал на небывалое сплочение граждан страны вокруг фигуры Владимира Путина на фоне критики Запада.
Алексей Пушков
Алексей Пушков
АР

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал в Twitter прошедшие в России президентские выборы.

"Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России - небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт", - отметил сенатор.


Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента страны Участие в них приняли восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства РФ. 

После обработки 99% протоколов Путин лидирует с 76,65% голосов избирателей. 

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Теги: Президентские выборы в России, Выборы, Путин, Владимир Путин, выборы в России, Алексей Пушков
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Источник: korrespondent.net

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