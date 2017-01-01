В РФ отметили положительный эффект "демонизации" Путина

Российский сенатор Алексей Пушков указал на небывалое сплочение граждан страны вокруг фигуры Владимира Путина на фоне критики Запада.

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал в Twitter прошедшие в России президентские выборы.



"Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России - небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт", - отметил сенатор.

Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России - небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры.Выборы подтвердили этот факт — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 марта 2018 г.



Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента страны Участие в них приняли восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства РФ.

После обработки 99% протоколов Путин лидирует с 76,65% голосов избирателей.

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