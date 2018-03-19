В Китае утвердили новое правительство

Новых членов правительства Китая назначали народные представители. Глава правительства КНР Ли Кэцян продолжит работать на своем посту до 2023 года.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) 19 марта на сессии в Пекине утвердило новый состав правительства КНР, сообщило агентство Xinhua.

Премьер Ли Кэцян будет занимать свою пост до 2023 года – это уже второй его срок. Также продолжит работу глава МИД Ван И. Новым министром обороны стал бывший глава ракетных войск генерал Вэй Фэнхэ, а министром финансов – бывший замглавы минфина Лю Кунь.

Глав Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань, который возглавлял финучреждение 15 лет, ушел в отставку. Освободившийся пост занял его заместитель И Ган.

Напомним, 17 марта на сессии ВСНП Си Цзиньпин был переизбран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета (ЦВС) страны.

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