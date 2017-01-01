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В Сети смеются над "очередными выборами Путина"

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В России состоялись президентские выборы. В Сети появились фото разрисованных бюллетеней, избирателей в костюмах и мемы артистов на избирательных участках. Фотожабы и приколы о выборах в РФ в подборке Корреспондент.net.
В Сети смеются над "очередными выборами Путина"
© kaifolog.ru
Фото 1/16
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
  • Приколы о выборах в РФ
В Сети смеются над "очередными выборами Путина"
Приколы о выборах в РФ
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В воскресение, 18 марта 2018 года, в России состоялись выборы. Для пользователей Сети и самих избирателей это событие стало причиной создания приколов, мемов и иронических постов в соцсетях. 
 
После подсчета практически 100% бюллетеней в России, президентом РФ опять стал Владимир Путин. В Сети отреагировали на победу действующего президента приколами типа “Очередные выборы Путина“ и подчеркнули отсутствие выбора. Не упустили пользователи и тот факт, что Путин лидирует с 76,66 % голосов, и здесь присутствует так называемое “число зверя“ – 666.

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Некоторые избиратели в России отдали голос за героев фантастического сериала “Игра Престолов“. Но и тут однозначности нет: одни за Дайнерис Бурерожденную, другие – за Джона Сноу. 
Первые мемы появились на Аллу Пугачеву и Максима Галкина, которые пришли голосовать на один из избирательных участков. Примадонна выглядит изнеможенной и неаккуратной.
 
 
 
 
 
 
 
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Теги: Президентские выборы в России, Выборы, Путин, президент, приколы, Владимир Путин, фотоприколы, фотожабы, мемы, выборы президента РФ 2018
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Источник: korrespondent.net

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