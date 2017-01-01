В Сети смеются над "очередными выборами Путина"
Читай также: В РФ отметили положительный эффект “демонизации“ ПутинаВ воскресение, 18 марта 2018 года, в России состоялись выборы. Для пользователей Сети и самих избирателей это событие стало причиной создания приколов, мемов и иронических постов в соцсетях.
ЦИК опубликовала кадры открытия одного из избирательных участков. “Явка есть!“ - добавили в ЦИК.#ЯГолосую #Выборы2018 #Выборы #ЯПроголосовал #УчастОК #ВыборыПрезидентаРоссии pic.twitter.com/gbf3KF1f6B— Кот Матроскин ✌ (@_MATPOCKuH) 18 марта 2018 г.
К обеду избиратели радикализируются #путинНадоел pic.twitter.com/LDipGqQM5O— ядерный потанцевал (@polinanem) 18 марта 2018 г.
Читай также: РФ не ответит Украине на действия во время выборовНекоторые избиратели в России отдали голос за героев фантастического сериала “Игра Престолов“. Но и тут однозначности нет: одни за Дайнерис Бурерожденную, другие – за Джона Сноу.
ЛУЧШОЕ#выборы2018 pic.twitter.com/aAhxXgRydT— beshenyy koyot (@_coyotecrazY) 18 марта 2018 г.
Стране Севера - достойный правитель! #ВаженКаждыйГолос #Выборы2018 #ВыборыПрезидента2018 #ВыборывРоссии #КорольНочи pic.twitter.com/GytqzmvXZt— Yuri (@AstronYS) 18 марта 2018 г.
4 вещи, которые человек не выбирает:— куртка бэйна (@1thwitness) 18 марта 2018 г.
1. Родителей
2. Национальность
3. Внешность
4. Президента
———————#Выборы2018
#выборы2018 😱 pic.twitter.com/IWvzaHPH9I— Алек Гуров (@alek_gurov) 19 марта 2018 г.
Твое лицо когда не нашла в бюллютене Брежнева pic.twitter.com/mNWgn9MOIp— Кристина Потупчик (@KrisPotupchik) 18 марта 2018 г.
ГАЛКИН прокололся! Пришел голосовать с какой-то лахудрой...— Влад (@Btrlin47) 18 марта 2018 г.
А Пугачева и не знает... Наверное с детьми сидит... pic.twitter.com/Xw2y0AEqM8
Все мы сегодня немного Алла Борисовна pic.twitter.com/iNC0XmPgU9— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 18 марта 2018 г.