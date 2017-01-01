В Сети смеются над "очередными выборами Путина"

После подсчета практически 100% бюллетеней в России, президентом РФ опять стал Владимир Путин. В Сети отреагировали на победу действующего президента приколами типа “Очередные выборы Путина“ и подчеркнули отсутствие выбора. Не упустили пользователи и тот факт, что Путин лидирует с 76,66 % голосов , и здесь присутствует так называемое “число зверя“ – 666.

Читай также: РФ не ответит Украине на действия во время выборов Некоторые избиратели в России отдали голос за героев фантастического сериала “Игра Престолов“. Но и тут однозначности нет: одни за Дайнерис Бурерожденную, другие – за Джона Сноу. Некоторые избиратели в России отдали голос за героев фантастического сериала “Игра Престолов“. Но и тут однозначности нет: одни за Дайнерис Бурерожденную, другие – за Джона Сноу.

4 вещи, которые человек не выбирает:

1. Родителей

2. Национальность

3. Внешность

4. Президента

———————#Выборы2018 — куртка бэйна (@1thwitness) 18 марта 2018 г.

Первые мемы появились на Аллу Пугачеву и Максима Галкина, которые пришли голосовать на один из избирательных участков. Примадонна выглядит изнеможенной и неаккуратной.