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Прошедшие выборы в РФ могут стать последними для России - Жириновский

Комментариев: 3
Жириновский предрек развитие ситуации аналогично Китаю, где глава КНД "теперь будет пожизненно".
Вопрос об участии в следующих выборах, он посчитал неприличным
Вопрос об участии в следующих выборах, он посчитал неприличным
EPA/UPG

Кандидат в президенты РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что минувшие выборы президента РФ могут стать последними для России.

Таким образом глава ЛДПР прокомментировал агентству Интерфакс итоги президентских выборов.

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Жириновский уточнил, что избирательная модель в России может пойти по китайскому сценарию, где председатель КНР Си Цзиньпин получил право править страной пожизненно.

“Будет Госсовет - коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, - человек 30−40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля“, - сказал он.

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Вопрос об участии в следующей президентской гонке он посчитал неприличным. “Через шесть лет будут другие выборы, сто раз изменится конъюнктура и все остальное“, - добавил Жириновский.

Напомним, 19 марта по данным ЦИК России после обработки 99% протоколов участковых избиркомов Владимир Путин набирает 76,65% голосов на выборах президента РФ. 

Ранее, 17 марта, Си Цзиньпин был переизбран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета (ЦВС) страны.

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Теги: Россия, РФ, выборы, Жириновский, ЛДПР
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Комментариев (3)
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Peyot    19.03.2018, 10:03
Оценка:  +6
Peyot
Чувак последние и единсвенные болеменее сободные выборы у вас прошли когда вы ельцина выбрали. Да и то как бы не совсем там свободно было... У вас еще со времен ваших предков татаро-монголов. Кто всех опонентов перерезал тот на выборах и победил. Так и сейчас у вас так и сейчас...
Woodbrother    19.03.2018, 10:01
Оценка:  +8
Woodbrother
В 2138 году останками россии так же будет править путен.
Rodrigos    19.03.2018, 09:48
Оценка:  +10
Rodrigos
Я плакалЪ
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