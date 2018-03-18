У вертолета с Иванкой Трамп отказал двигатель

Иванка Трамп и Джаред Кушнер направлялись в Нью-Йорк, причина отказа двигателя не называется. После Кушнер с супругой вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.

Вертолет, на борту которого находились дочь и зять президента США Дональда Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, исполняющие функции советников американского президента, экстренно вернулся в аэропорт Вашингтона из-за отказа одного из двигателей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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Известно, что Иванка Трамп и Джаред Кушнер направлялись в Нью-Йорк, при этом цель их визита источникам телеканала неизвестна.

Причина отказа двигателя также не называется. При этом отмечается, что посадка в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне прошла успешно.

По данным CNN, после инцидента с вертолетом Кушнер с супругой вылетели в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований изучает одну из международных деловых сделок Иванки Трамп.