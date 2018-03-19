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Посольство Турции в Копенгагене забросали "коктейлями Молотова"

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Злоумышленники использовали как минимум четыре бутылки с зажигательной смесью. На момент поджога посольство было пустым, никто не пострадал.
В Дании напали на посольство Турции
В Дании напали на посольство Турции
Скриншот из видео

Неизвестные в ночь на понедельник, 19 марта, забросали коктейлями Молотова посольство Турции в Копенгагене. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Nyheder.

Отмечается, что злоумышленники использовали как минимум четыре бутылки с зажигательной смесью.

На месте происшествия присутствовал патруль. Полицейские видели, как двое нападавших бросились бежать. Но они не преследовали преступников, потому что сосредоточили силы на предотвращении развития пожара.

На момент поджога посольство было пустым, поэтому никто не пострадал.

Сейчас у здания дипломатической миссии усиленное присутствие правоохранителей.

Напомним, ранее в Кишиневе мужчина бросил бутылку с дизтопливом в фасад здания парламента Молдовы.

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Теги: Турция, полиция, пожар, посольство, поджог, Копенгаген, Коктейль Молотова
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Источник: korrespondent.net

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