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Стало известно, как за Путина голосовали в Крыму

Комментариев: 8
Соответствующие данные опубликовал ЦИК РФ.
Путина поддержало абсолютное большинство в аннексированном Крыму
Путина поддержало абсолютное большинство в аннексированном Крыму
EPA/UPG

Население оккупированного Крыма поддержало Путина на президентских выборах РФ. 92,15% голосов набрал “вечный“ российский президент на аннексированном полуострове. Такие данные опубликовал ЦИК РФ.

В Крыму голосовать пришли 71,47% населения.

В Севастополе за Путина проголосовали 90,19%.

Напомним, после подсчета 99,81% бюллетеней на выборах президента России Владимир Путин набрал 76,67% голосов.

За Павла Грудинина (КПРФ) проголосовали 2,20% крымчан, за Жириновского (ЛДПР)  - 1,81%, За Ксению Собчак (Гражданская инициатива) – 1,64%. Григорий Явлинский (Яблоко)  набрал 0,48%. Борис Титов (Партия роста) получил 0,26% голосов.

У Максима Сурайкина (Коммунисты России) – 0,21%, у Сергея Бабурина (Российский общенародный союз) - 0,19%.

Как в Крыму выбирали Путина
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Украина протестовала против проведения президентских выборов в оккупированном Крыму, однако Россия решила пропустить эти требования мимо ушей. Правительство Украины приняло ответные меры, запретив россиянам голосовать в дипломатических учреждениях, оставив это право лишь за теми, кто имеет дипломатический статус.

В ЦИК Курултая о выборах в Крыму заявили так: все цифры притянуты за уши. Сообщается, что между участками курсировали автобусы с казаками. 

 

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Теги: Путин, Крым, выборы, выборы президента РФ, выборы в Крыму
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Комментариев (8)
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Владимир2911    19.03.2018, 10:46
Оценка:  +2
Владимир2911
В Крыму голосовать пришли 71,47% населения... ОСТАВШЕГОСЯ населения. Потому что многим пришлось вынужденно выехать из Крыма, многие - "понаехвашие" не законно из Рашки.
Woodbrother    19.03.2018, 10:45
Оценка:  +2
Woodbrother
В Крыму 35% населения татары. Он на выборы не ходили. Ну какие там 90%. Брехня это все.
Владимир2911    19.03.2018, 10:48
Оценка:  +6
Владимир2911
На самом деле крымских татар даже и до 2014 года в Крыму было не более 15% от общей численности "прописанного" в Крыму населения. А сейчас туда ещё и "понаехали" из Рашки.
Peyot    19.03.2018, 11:23
Оценка:  +2
Peyot
ну да там сейчас Чеченов куча бегает кричат что они местные коренные татары и вся земля их))))
Peyot    19.03.2018, 10:44
Оценка:  +1
Peyot
ПО реальным оценкам явка на выборах была чуто больше 20% что даже меньше чем в свое время на референдуме под дулами рфских калашей, тогда окупанты смогли сонать около 30%...
МСергей    19.03.2018, 11:11
Оценка:  -6
МСергей
Из каких источников черпаешь "реальные оценки"?
Peyot    19.03.2018, 11:20
Оценка:  +1
Peyot
от друзей соседей и родственников кремлеская ты ботня!
МСергей    19.03.2018, 11:25
Оценка:  -4
МСергей
Так вы в Крыму живете?
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