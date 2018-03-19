Стало известно, как за Путина голосовали в Крыму

Соответствующие данные опубликовал ЦИК РФ.

Население оккупированного Крыма поддержало Путина на президентских выборах РФ. 92,15% голосов набрал “вечный“ российский президент на аннексированном полуострове. Такие данные опубликовал ЦИК РФ.

В Крыму голосовать пришли 71,47% населения.

В Севастополе за Путина проголосовали 90,19%.

Напомним, после подсчета 99,81% бюллетеней на выборах президента России Владимир Путин набрал 76,67% голосов.

За Павла Грудинина (КПРФ) проголосовали 2,20% крымчан, за Жириновского (ЛДПР) - 1,81%, За Ксению Собчак (Гражданская инициатива) – 1,64%. Григорий Явлинский (Яблоко) набрал 0,48%. Борис Титов (Партия роста) получил 0,26% голосов.

У Максима Сурайкина (Коммунисты России) – 0,21%, у Сергея Бабурина (Российский общенародный союз) - 0,19%.

Как в Крыму выбирали Путина 0:00 / 03:06

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Украина протестовала против проведения президентских выборов в оккупированном Крыму, однако Россия решила пропустить эти требования мимо ушей. Правительство Украины приняло ответные меры, запретив россиянам голосовать в дипломатических учреждениях, оставив это право лишь за теми, кто имеет дипломатический статус.

В ЦИК Курултая о выборах в Крыму заявили так: все цифры притянуты за уши. Сообщается, что между участками курсировали автобусы с казаками.