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В Японии паром столкнулся с маяком

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Паром блокирован до сих пор и не может продолжать движение. На его борту 509 пассажиров и членов команды, разрабатывается вопрос об их эвакуации.
Паром в Японии
Паром в Японии
baltnews.lv

Пассажирский паром Фукуока-2 столкнулся с 10-метровым плавучим маяком на выходе из японского порта Акаси на тихоокеанском побережье острова Хонсю. Как сообщает Kyodo, паром водоизмещением около 9,8 тыс. т блокирован до сих пор и не может продолжать движение.

Согласно сообщению, на винт парому намоталась цепь, фиксировавшая плавучий маяк. На борту судна находится 509 пассажиров и членов команды. Сейчас разрабатывается вопрос об их эвакуации.

Ранее в Мексике произошел взрыв на пароме, в результате которого пострадали 25 человек.

 

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Теги: Япония, паром, кораблекрушение, маяки
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Источник: korrespondent.net

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