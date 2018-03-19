В сирийском Африне взорвалась бомба: 11 жертв

В результате взрыва погибли семь мирных жителей и четыре представителя Свободной сирийской армии, ведущей борьбу против сирийского лидера Башара Асада.

Дым от взрыва в пригороде Африна (архивное фото)

В результате взрыва бомбы в четырехэтажном здании города Африн на северо-западе Сирии погибли 11 человек. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные турецкого государственного информагентства Anadolu.

Отмечается, что в результате взрыва погибли семь мирных жителей и четыре представителя Свободной сирийской армии, ведущей борьбу против сирийского лидера Башара Асада.

Журналисты говорят, что бомба, заложенная террористами, взорвалась, когда сирийские бойцы проводили обыски.

Напомним, 18 марта турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль город Африн.

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