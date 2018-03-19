В Сирии за Путина проголосовали 100% военных - Минобороны РФ

Явка военных тоже стопроцентная.

В Минобороны похвастались, что все военные в Сирии голосовали за Путина twitter.com/mod_russia

Абсолютно все российские военнослужащие на территории Сирии на выборах президента РФ 18 марта 2018 года проголосовали за Владимира Путина. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Явка тоже была стопроцентная, то есть голосовать пришли все российские военные, которые проходят службу на территории Сирийской Арабской Республики.

“По итогам подсчета 2 тыс. 954 избирательных бюллетеней все 100% голосов были отданы за президента России Владимира Путина“, - сказал Панков.

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В голосовании также принял участие командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев.

Если учитывать явку не только военных, но членов их семей и гражданский персонал, то она составила 99,2%, отметил замминистра обороны РФ.

Напомним, что по итогам обработки 99% бюллетеней Путин набирает 76,6% голосов. В ЦИК РФ отметили, что действующий президент побил все рекорды.