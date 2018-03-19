Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Польша не признает выборы в Крыму

Комментариев: 0
МИД страны требует уважения территориальной целостности Украины. Польша считает Крым частью украинского государства и не признает выборы на полуострове.
Польша осуждает выборы в Крыму
Польша осуждает выборы в Крыму
gettyimages.co.uk

Польша считает проведение выборов президента России на территории Крыма незаконным. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

"МИД напоминает, что Польша вместе со всем трансатлантическим сообществом выражает решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Это означает также, что президентские выборы на полуострове, проведенные властями РФ, не могут считаться законными", - следует из заявления МИД Польши.

Ранее сообщалось, что Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение Россией президентских выборов в аннексированном Крыму нарушает Устав ООН.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Польша, Выборы, Крым, Путин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь