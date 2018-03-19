Польша не признает выборы в Крыму

МИД страны требует уважения территориальной целостности Украины. Польша считает Крым частью украинского государства и не признает выборы на полуострове.

Польша считает проведение выборов президента России на территории Крыма незаконным. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

"МИД напоминает, что Польша вместе со всем трансатлантическим сообществом выражает решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Это означает также, что президентские выборы на полуострове, проведенные властями РФ, не могут считаться законными", - следует из заявления МИД Польши.

Ранее сообщалось, что Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение Россией президентских выборов в аннексированном Крыму нарушает Устав ООН.

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