Германия: Выборы президента РФ в Крыму неприемлемы

Тот факт, что эти выборы состоялись в аннексированном Крыму, с точки зрения Германии является неприемлемым.

Гайко Маас озвучил позицию Берлина по выборам президента РФ в Крыму

Глава МИД Германии Гайко Маас считает неприемлемыми выборы президента России в аннексированном Крыму и осуждает попытки легитимации аннексии полуострова. Об этом он заявил перед началом заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, передает Европейская правда.

Маас отметил, что его “результат выборов в России не удивляет, так же, как и обстоятельства, при которых проходили выборы“.

Немецкий дипломат отдельно подчеркнул неприемлемость проведения выборов на аннексированной территории Украины.

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“Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения неприемлем“, - подчеркнул глава МИД ФРГ, добавив, что Германия не поддерживает действий по легитимации аннексии полуострова.

По словам Мааса, учитывая это, Россия останется сложным партнером. В то же время сотрудничество с РФ является необходимым для решения крупных международных конфликтов, убежден министр.

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“От России будет ожидаться конструктивный вклад“, - подчеркнул он.

Маас также сообщил, что на заседании глав МИД стран Евросоюза будет обсуждаться украинский вопрос.

“Мы поддерживаем украинское правительство и требуем от него продолжения процесса реформ“, - подчеркнул он.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что международные партнеры Украины не признают проведенные в аннексированном Крыму выборы президента России. Перед этим сообщалось, что страны ЕС не признают результаты выборов, которые проводятся РФ в Крыму.