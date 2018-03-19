Сотрудники Белого дома подписывают соглашения о неразглашении - СМИ

Такое решение американский президент Дональд Трамп принял в первые месяцы после своей инаугурации из-за утечек информации. Некоторые из чиновников сначала отказались.

Президент США Дональд Трамп обязал высокопоставленных сотрудников Белого дома подписать соглашения о конфиденциальности. Как сообщает Washington Post, такое решение Трамп принял в первые месяцы после инаугурации из-за утечек информации.

Некоторые из чиновников сначала отказались, но под давлением Райнса Прибуса, занимавшего на тот момент пост руководителя аппарата Белого дома, все же согласились.

Согласно договору, конфиденциальность должна была сохраняться и по истечении срока пребывания Трампа на посту президента.

По информации издания, согласно черновику соглашения, сотруднику Белого дома, нарушившему соглашение, грозит штраф в 10 миллионов долларов.

Предполагается, что в финальной версии соглашения эта сумма могла быть уменьшена.

Ранее в США подала в отставку высокопоставленный чиновник в министерстве юстиции Рейчел Брэнд.

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