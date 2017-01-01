ЕС продолжит полную поддержку Украины - Могерини

Федерика Могерини в Киеве передала месседж полной поддержки ЕС и полной реализации Минских соглашений и политики непризнания аннексии Крыма. В Брюсселе также полностью поддерживают программу реформ в Украине.

Европейский Союз подтвердит свою полную политическую и финансовую поддержку Украины, а также твердую позицию непризнания аннексии Крыма. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза, передает Радио Свобода.

"Я в Киеве передала месседж полной поддержки ЕС и полной реализации Минских соглашений и политики непризнания аннексии Крыма, которую мы считаем незаконной. А также нашу полную поддержку программы реформ - об этом всем мы будем говорить с министрами", - сообщила глава европейской дипломатии.

При этом она добавила, что ожидает "полной политической и финансовой поддержки" Украины.

Кроме того, Могерини заявила, что Евросоюз намерен подтвердить полную солидарность с Великобританией и объявить свою "обновленную политику" в отношении России, учитывая инцидент с отравлением в Солсбери бывшего офицера российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Мы выслушаем отчет министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, с которым я нахожусь на связи с первого дня инцидента. Министры ЕС проведут обсуждение и, я ожидаю, что мы выразим обновленную общую позицию 28 государств содружества", - анонсировала руководитель европейской дипломатии.

По ее мнению, Евросоюз выскажет по делу отравления бывшего российского шпиона химическим веществом военного назначения свою полную солидарность.

"Мы засвидетельствуем Британии наше единство, полную поддержку и нашу крайнюю тревогу, потому что то, что произошло, является абсолютно неприемлемым", - заявила Могерини.

Ранее Могерини заявляла, что Евросоюз не признает выборы президента России в Крыму и отмечает ухудшение ситуации с безопасностью в связи с милитаризацией полуострова. Перед этим она сообщала, что Европейская комиссия предлагает восстановить трехсторонние переговоры РФ-Украина-ЕК по урегулированию газового спора между Нафтогазом и Газпромом.

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