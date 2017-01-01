Новая Каледония проведет референдум о независимости от Франции

Референдум будет организован в рамках соглашения Нумеа, которое предполагает постепенную передачу местным властям контроля за рядом сфер жизни.

Конгресс Новой Каледонии принял решение о проведении 4 ноября 2018 года референдума о независимости от Франции. Об этом сообщает радиостанция Еurope-1 в понедельник, 19 марта.

За референдум проголосовали 38 депутатов, против – 14, еще двое воздержались.

Референдум будет организован в рамках соглашения Нумеа, которое предполагает постепенную передачу местным властям контроля за рядом сфер жизни, за исключением вопросов, связанных с обороной, безопасностью, правосудия и валюты. Оно было подписано в 1998 году.

Текст документа о референдуме был разработан движениями Канакский социалистический фронт национального освобождения и Национальный союз за независимость.

Напомним, Новая Каледония – заморская островная территория Франции в Тихом океане, площадью 19 тысяч квадратных километров. В 1998 году на этом архипелаге уже проходил референдум о независимости. Тогда 98% избирателей проголосовали против независимости от Франции.

Ранее стало известно, что Македония изменит название страны на референдуме. Избирателям предложат четыре варианта нового названия государства.

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