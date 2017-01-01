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В Израиле сотрудник генконсульства Франции продавал оружие ХАМАС

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Роман Франк совершил не менее пяти перевозок оружия – это около 70 пистолетов и два автомата – через КПП Эрез. Всего по делу о контрабанде оружия задержаны девять человек.
Изъятые пистолеты
Изъятые пистолеты
9 канал

Гражданин Франции, сотрудник генконсульства этой страны в Иерусалиме Роман Франк арестован по обвинению в незаконной переправке оружия из сектора Газа боевикам ХАМАС. Как сообщает Reuters в понедельник, 19 марта, оружие перевозилось на автомобиле дипмиссии, который подвергался не столь тщательной проверке на границе.

Франк совершил не менее пяти перевозок оружия – это около 70 пистолетов и два автомата – через КПП Эрез. Вместе с ним в контрабанде принимал участие житель Восточного Иерусалима, работающий во французском культурном центре.

Всего по делу о контрабанде оружия задержаны девять человек.

Правоохранители установили, что Франк действовал по личной инициативе, не ставя в известность представителей консульства. Его мотивом была финансовая выгода.

Следствие проводилось в сотрудничестве с МИД Израиля, о проводимых операциях ставили в известность французские власти. Утверждается, что этот инцидент не окажет негативного влияния на отношения между двумя странами.

Ранее в Одессе полицейский продал десять пистолетов. Правохранитель продал в комиссионном магазине вещественные доказательства, которые ему оставляли на хранение, а деньги забрал себе.

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Теги: Израиль, Франция, Палестина, оружие, ХАМАС, пистолет
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Источник: korrespondent.net

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