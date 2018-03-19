ЕС об отравлении Скрипаля: Вероятно, Россия

В Евросоюзе шокированы использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России. ЕС также выдвинул ряд требований к России.

Евросоюз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, заявившей о возможной ответственности РФ за отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении Совета министров ЕС на уровне иностранных дел, опубликованном в понедельник, 19 марта.

“Европейский Союз решительно осуждает нападение, совершенное против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери“, - говорится в заявлении.

Министры подчеркивают, что ЕС шокирован использованием впервые за 70 лет нервно-паралитического вещества военного класса, разработанного в России.

Читай также: Дело Скрипаля: четыре страны подписали заявление

“Использование любого химического оружия любым лицом является абсолютно неприемлемым и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах“, - говорится в документе.

Читай также: Лондон о высылке дипломатов из РФ: Позиция по Скрипалю не меняется

Евросоюз также выдвинул ряд требований к России. В частности, РФ призвали срочно ответить на вопросы, которые поднимает Великобритания и международное сообщество. Кроме тогда от России требуют обеспечить немедленное и полное раскрытие своей программы Новичок перед Организацией по запрету химического оружия.

“ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление“, - сказано в заявлении.

В то же время в Австрии считают, что Россию рано обвинять в отравлении Скрипаля, пока продолжается расследование. Как уточнила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сначала надо дождаться заключений специалистов.

“По нашему мнению, эксперты должны выяснить обстоятельства дела и прояснить картину, прежде чем говорить об обвинениях и высказывать суждения. Эксперты из ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) должны детально разобраться в ситуации“, - отметила Кнайсль.

Ранее сообщалось, что Польша из солидарности с Великобританией может выслать из страны российских дипломатов, как это ранее сделал Лондон.